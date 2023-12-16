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قناة الجديد
2023
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فتى بريطاني يظهر بفرنسا بعد اختفائه ست سنوات .. ماذا حدث معه؟
02:01
بالفيديو - مسؤول يفجر قنابل داخل اجتماع في بلدة أوكرانية
01:44
في تونس .. انهيار جزء من سور القيروان التاريخي ووقوع ضحـ ايا
01:35
سرقوا "مليوني يورو" من أمتعة المسافرين ... وتحذير لركاب الطائرات
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بالفيديو - كلبة إسرائيلية تثير الجدل وتشعل مواقع التواصل!!
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النشرة الجوية 16-12-2023
2023-12-16 | 13:05
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النشرة الجوية 16-12-2023
النشرة الجوية 16-12-2023
النشرة الجوية 16-12-2023
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النشرة الجوية 14-13-2023
2023-12-13
النشرة الجوية 13-12-2023
النشرة الجوية 13-12-2023
2023-12-13
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النشرة الجوية 13-12-2023
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2023-09-11
انتشال جثة شاب على شاطىء الرملة البيضاء
04:31
العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة في لبنان ضد مواقع العدو بلغت 509
2023-10-24
معلومات "الجديد": السفارة السعودية تجلي الآن عوائل الموظفين الديبلوماسيين عبر مطار بيروت على طيران السلاح الجوي السعودي
2023-09-15
مصادر رافقت الجولة الختامية للودريان لـ "الجديد" : الموفد الفرنسي سيعود الى بيروت بعد لقاء نيويورك للخماسية المقرر في التاسع عشر من الجاري وسيعقد في قصر الصنوبر مشاورات يستمع فيها للنواب الثماني والثل
2023-06-14
بدء فرز الاصوات في قاعة مجلس النواب بعد انتهاء عملية الاقتراع في الدورة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية
2023-06-25
والد حسام حبيب يثير الجدل مجددا: ابن عاق ظالم لأبيه
بالفيديو
بالفيديو
13:05
النشرة الجوية 16-12-2023
13:04
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2023
10:52
أبو عبيدة: العدو يُقامر بحياة جنوده الأسرى ويحاول يائسًا التخلص من عبء هذا الملف
10:29
بالفيديو - القسام تنشر مشاهد لرسالة "غامضة" مع عداد رقمي يصل إلى 9
09:39
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ميقاتي أصدر مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت
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