النشرة الجوية 16-12-2023

مصادر رافقت الجولة الختامية للودريان لـ "الجديد" : الموفد الفرنسي سيعود الى بيروت بعد لقاء نيويورك للخماسية المقرر في التاسع عشر من الجاري وسيعقد في قصر الصنوبر مشاورات يستمع فيها للنواب الثماني والثل