النشرة الجوية 17-12-2023

حزب الله : إستهدفنا مكمناً لِجنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققنا فيه إصابات مؤكدة رداً على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية