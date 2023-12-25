نشرة جوية 25-12-2023

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2023-12-25 | 13:20
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15:52
ماذا يخبىء لنا طقس الأيام المقبلة؟
2023-12-23
بينها 4 دول خليجية عربية... تركيا تعفي مواطني 6 بلدان من تأشيرة السياحة
02:21
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2023-12-16
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2023-06-15
خلاف سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس الى العلن
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13:20
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