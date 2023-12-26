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2023
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فوضى أمراض عالمية.. "حمى الببغاء" تثير القلق في هذه الدولة
04:54
رغم المآسي العديدة.. إنجازات طبية وعلمية في 2023
04:45
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نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 26-12-2023
2023-12-26 | 12:53
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نشرة الطقس المسائية 26-12-2023
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النشرة الجوية 23-12-2023
النشرة الجوية 23-12-2023
2023-12-22
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2023-12-22
نشرة الطقس المسائية 22-12-2023
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14:35
ابن الـ 10 سنوات يبيع غزل البنات ويستخدم هدية عيد الميلاد من أجل مساعدة أهله
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14:26
مريض يتحدث عن أعجوبة مار شربل بعدما فقد الأطباء الأمل من شفائه حالتك خطرة ومستحيل تعيش
خاص الجديد
14:13
عجز أطباء وشهادات إيمان وأطفال هم العيدية في العيد.. أجواء ميلادية في استديو" فوق 18" بعد قليل على #الجديد
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06:14
بالفيديو - جانب من القصف الذي إستهدف المنطقة بين شوكين وجبشيت
2023-12-23
وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي ضيفا علي ياسين في "كتاب الشهرة" بعد قليل على الجديد
05:59
كتائب القسام: فجّرنا عين نفق مفخخة في قوة مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح
06:22
رويترز: دوي إنفجارات في سماء مدينة دهب المصرية
06:33
إعلام العدو: سقوط إصابات بعد إطلاق حزب الله لصاروخ مضاد للدروع قبل قليل تجاه مستوطنة إفن مناحم بالجليل الغربي
03:55
#الجديد في مواكبة مستمرة لآخر التطورات والمستجدات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة .. لمتابعة البث المباشر:
بالفيديو
بالفيديو
14:35
ابن الـ 10 سنوات يبيع غزل البنات ويستخدم هدية عيد الميلاد من أجل مساعدة أهله
14:26
مريض يتحدث عن أعجوبة مار شربل بعدما فقد الأطباء الأمل من شفائه حالتك خطرة ومستحيل تعيش
13:01
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023
12:53
نشرة الطقس المسائية 26-12-2023
12:44
الجديد مستمرة في مواكبة التطورات الميدانية جنوباً
10:08
عباس ضاهر : رئيسٌ للأركان قبل 15 الشهر المقبل.. ولا إنتخابات رئاسية قبل إنتهاء الأحداث في القطاع
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مقاوم يزرع عبوة عند باب "الميركافا"... القسام تنشر فيديو يوّثق أقوى عملياتها
عربي و دولي
14:56
مقاوم يزرع عبوة عند باب "الميركافا"... القسام تنشر فيديو يوّثق أقوى عملياتها
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02:35
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02:35
امرأة وأطفالها الأربعة قتلى داخل شقة في فرنسا والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادثة
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نوبة قلبية ضربت سائقها..حافلة تنحرف وسط الشارع!
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11:13
نوبة قلبية ضربت سائقها..حافلة تنحرف وسط الشارع!
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09:54
بالفيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد لإستدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره
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بالفيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد لإستدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره
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