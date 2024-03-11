النشرة الجوية 11-03-2024

‏محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لـ الجديد: العدو الإسرائيلي استهدف معملا لزيت الزيتون في دورس والمعلومات الأولية تشير الى استشهاد مدني وفي طاريّا الاتصال فُقد بشخصين