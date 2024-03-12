النشرة الجوية 12-03-2024

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الغارة الإسرائيلية في صور استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس في لبنان
الغارة الإسرائيلية في صور استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس في لبنان
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05:39
وزير الخارجية الإسباني: الأونروا مؤسسة غير قابلة للتعويض أو الاستبدال
محليات
05:35
جريمة مروّعة في حاروف .. ذبح زوجته بالسكين داخل شقة
محليات
05:32
الغارة الإسرائيلية في صور استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس في لبنان
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