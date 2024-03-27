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قناة الجديد
2024
12:36
انتشار فيديو تسويقي مفبرك للزميلة رواند بو ضرغم .. والجديد تحذر من يتداوله
09:36
ولاية أميركية تقرّ قانونا يقيد استخدام القصّر لمواقع التواصل
07:04
مسكن شائع يمكن أن يساعد على خفض تراكم الدهون في الكبد... ما هو؟
03:49
بالفيديو - نعامة هاربة تثير الذعر على طريق عام!
2024-03-26
تلقت شعراً مستعاراً كرشوة ... رئيسة برلمان جنوب إفريقيا متهمة بالفساد
نشرات الطقس
النشرة الجوية 27-03-2024
2024-03-27 | 14:02
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النشرة الجوية 27-03-2024
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النشرة الجوية 26-03-2024
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النشرة الجوية 26-03-2024
النشرة الجوية 26-03-2024
2024-03-25
النشرة الجوية 25-03-2024
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النشرة الجوية 25-03-2024
2024-03-23
النشرة الجوية 23-03-2024
2024-03-23
النشرة الجوية 23-03-2024
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كرة القدم
18:34
معلومات الجديد: فرار الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في امن الدولة الكائن في محلة ساحة العبد في بيروت
محليات
17:29
16 شهيدا خلال 24 ساعة جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان
محليات
16:22
حزب الله نعى الشهيدين علي يزبك وعلي عقيل
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2024-03-26
"أوجيرو" أعلنت الإضراب التحذيري
2023-10-14
مبابي وحده بين الخمسة الاوائل في "فوربس" من أوروبا
15:10
عودة مبادرة الاعتدال الى الواجهة .. وهذا ما يؤكده النواب عن حوارات بكركي
2023-11-12
قبلة جريئة بين قيس الشيخ نجيب ومرام علي في الخائن تثير جدلا واسعا
2024-01-02
بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الإنتقالية
2024-03-19
رسائل للمستفيدين من برنامج "أمان" تصل الى الهواتف .. ووزارة الشؤون تحذّر: "لا تنقروا على اي رابط"
بالفيديو
بالفيديو
15:25
المشهد السياسي | شرط "معراب 2" تبني باسيل لجعجع لرئاسة الجمهورية
15:16
التصعيد مستمر في جنوب لبنان .. كيف بدا المشهد الميداني ؟
15:10
عودة مبادرة الاعتدال الى الواجهة .. وهذا ما يؤكده النواب عن حوارات بكركي
14:52
الهبارية تنضم للائحة جرائم العدو في الجنوب والبلدة تودع مسعفيها
14:14
مقدمة النشرة المسائية 27-03-2024
14:02
النشرة الجوية 27-03-2024
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03:15
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03:15
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02:18
ضربة الهبارية.. شهداء وإصابات وتعليق من حزب الله
محليات
02:18
ضربة الهبارية.. شهداء وإصابات وتعليق من حزب الله
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05:23
"عن مركز الهبارية".. توضيح من الجماعة الإسلامية
محليات
05:23
"عن مركز الهبارية".. توضيح من الجماعة الإسلامية
عربي و دولي
12:33
"ابدأوا بالزحف الآن وليس غداً نحو فلسطين"... حركة حماس تنشر تسجيلاً صوتياً لقائد كتائب القسام محمد الضيف
عربي و دولي
12:33
"ابدأوا بالزحف الآن وليس غداً نحو فلسطين"... حركة حماس تنشر تسجيلاً صوتياً لقائد كتائب القسام محمد الضيف
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02:44
بعشرات الصواريخ... حزب الله يردّ على مجزرة الهبارية
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بعشرات الصواريخ... حزب الله يردّ على مجزرة الهبارية
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