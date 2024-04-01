النشرة الجوية 01-04-2024

حزب الله عن اغتيال قادة الحرس الثوري: هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو الاسرائيلي العقاب ‏والانتقام

حزب الله عن اغتيال قادة الحرس الثوري: هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو الاسرائيلي العقاب ‏والانتقام