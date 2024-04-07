الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
14:43
هل يتخذ رواد الفضاء إحتياطات إضافية أثناء كسوف الشمس؟
10:39
علماء يحددون تاريخ ولادة القمر
07:08
قرى تعرض منازل مقابل دولار واحد.. ما حقيقتها؟!
02:37
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
2024-04-06
شاهد - اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن
نشرات الطقس
النشرة الجوية 07-04-2024
2024-04-07 | 13:22
A-
A+
النشرة الجوية 07-04-2024
النشرة الجوية 07-04-2024
النشرة الجوية 07-04-2024
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 07-04-2024
النشرة الجوية 06-04-2024
النشرة الجوية 05-04-2024
النشرة الجوية 07-04-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرة الجوية
07-04-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 06-04-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-04-06
النشرة الجوية 06-04-2024
2024-04-06
النشرة الجوية 06-04-2024
2024-04-05
النشرة الجوية 05-04-2024
النشرة الجوية 05-04-2024
2024-04-05
النشرة الجوية 05-04-2024
النشرة الجوية 05-04-2024
2024-04-04
النشرة الجوية 04-04-2024
2024-04-04
النشرة الجوية 04-04-2024
يحدث الآن
محليات
16:42
النائب زياد حواط: غداً جبيل ستكون مقفلة حتى العثور على باسكال سليمان
خاص الجديد
16:37
معلومات الجديد: القوى الأمنية عثرت على هاتف باسكال سليمان على طريق الشمال وليس في ميفوق
محليات
16:34
ميشال دويهي: إختطاف باسكال سليمان عمل أمني مخيف سيأخد البلد الى أماكن لطالما حذرنا منها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-02
مختار شعيب يفصّل رسائل قمة الرياض ويكشف عن الموقف العربي المتوقّع
2023-12-05
اللواء: أي دعوة لجلسة تشريعية مناطة برئيس مجلس النواب
2023-12-04
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عسقلان
2023-11-11
الرئيس الإيراني: غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له والكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة
07:37
هالة صدقي تكشف عن سبب اعتزالها الفن قريبا: لم أستمتع بحياتي
2023-11-05
بالصور - مراسل الجديد: حزب الله يسقط مسيّرة معادية بصاروخ أرض - جو.. وهذه مواقع سقوط حطامها
بالفيديو
بالفيديو
13:24
مقدمة النشرة المسائية 07-04-2024
13:22
النشرة الجوية 07-04-2024
06:00
ليلى نقولا: الموقف الأميركي من نتنياهو ليس كما الظاهر بالعلن
05:30
حسن الدّر عن الرد الإيراني: لا بد منه ونحن في مرحلة دقيقة
2024-04-06
النشرة الجوية 06-04-2024
2024-04-06
مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
13:08
الجديد تنشر تفاصيل بشأن حادثة إختطاف منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان
خاص الجديد
13:08
الجديد تنشر تفاصيل بشأن حادثة إختطاف منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان
عربي و دولي
09:23
زلزال قوي يضرب هذه المنطقة!
عربي و دولي
09:23
زلزال قوي يضرب هذه المنطقة!
محليات
02:59
"الشتوية راجعة".. ماذا يخبىء لنا طقس بداية الأسبوع؟!
محليات
02:59
"الشتوية راجعة".. ماذا يخبىء لنا طقس بداية الأسبوع؟!
محليات
02:00
المسيّرة التي أسقطها حزب الله.. ماذا تعرف عنها؟
محليات
02:00
المسيّرة التي أسقطها حزب الله.. ماذا تعرف عنها؟
منوعات
02:37
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
منوعات
02:37
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
عربي و دولي
10:41
جنوب لبنان.. "الجيش الإسرائيلي" يعلن الإنتقال من الدفاع إلى الهجوم
عربي و دولي
10:41
جنوب لبنان.. "الجيش الإسرائيلي" يعلن الإنتقال من الدفاع إلى الهجوم
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024