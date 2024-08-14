النشرة الجوية 14-08-2024

النائب ميشال دويهي لـ"الجديد": هوكشتاين تحدث بلغة الواقع فيما يحصل بالمنطقة ما يعني ان "ردات الفعل يمكن ان تكون خطيرة والامور تحتاج الى تروي وهدوء وعلى الناس تحمل مسؤولياتها"