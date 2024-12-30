الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:27
بالفيديو- إستقبال حاشد في حمص لوالدة "بلبل الثورة" السورية
01:55
منخفض جويّ يؤثّر على لبنان ... كيف سيكون طقس نهاية السنة؟
2024-12-29
بالفيديو: أردوغان يتلو آيات من القرآن الكريم
2024-12-29
إنستغرام تختبر "خاصية" طال انتظارها!
2024-12-28
شخصية العام 2024 في لبنان.. شاركوا في التصويت
4 آب "الحقيقة الضائعة"
النائب نبيل بدر لـ "الجديد": احدٌ لم يطرح اسمه لترؤس الإجتماع الذي كان سيُعقدُ بين اللقاءِ النيابي المستقل وكتلةِ التوافقِ الوطني للتشاور والتقاطعِ على اسمٍ لرئاسة الجمهورية
2024-12-30 | 13:11
A-
A+
النائب نبيل بدر لـ "الجديد": احدٌ لم يطرح اسمه لترؤس الإجتماع الذي كان سيُعقدُ بين اللقاءِ النيابي المستقل وكتلةِ التوافقِ الوطني للتشاور والتقاطعِ على اسمٍ لرئاسة الجمهورية
مقالات ذات صلة
النائب ميشال ضاهر لـ "الجديد": أحيي فرنجية على موقفه الوطني اليوم الذي استمر بترشحه لرئاسة الجمهورية لمنع "التهريبة" في 9 كانون الثاني
معلومات الجديد: اجتماع لتكتل التوافق الوطني مع "المرشحين لرئاسة الجمهورية" العميد جورج خوري والنائب فريد البستاني في مكتب عضو التكتل النائب حسن مراد في بيروت
حمدان لـ "الجديد": لا زلنا في إطار المناقشة واللقاءات مع المرشحين لرئاسة الجمهورية وفي 8 كانون الثاني سيكون لدينا جواب عن المرشح الذي سنختاره في اليوم التالي
النائب نبيل بدر لـ "الجديد": احدٌ لم يطرح اسمه لترؤس الإجتماع الذي كان سيُعقدُ بين اللقاءِ النيابي المستقل وكتلةِ التوافقِ الوطني للتشاور والتقاطعِ على اسمٍ لرئاسة الجمهورية
خاص الجديد
4 آب "الحقيقة الضائعة"
"الجديد":
لترؤس
الإجتماع
سيُعقدُ
اللقاءِ
النيابي
المستقل
وكتلةِ
التوافقِ
الوطني
للتشاور
والتقاطعِ
لرئاسة
الجمهورية
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: 5 غارات حتى اللحظة على مدينة النبطية
اقرأ ايضا في 4 آب "الحقيقة الضائعة"
2024-10-31
مراسل الجديد: 5 غارات حتى اللحظة على مدينة النبطية
2024-10-31
مراسل الجديد: 5 غارات حتى اللحظة على مدينة النبطية
يحدث الآن
محليات
15:46
بالفيديو: رصاص تشييع.. ونائب يرفع الصوت!
محليات
14:42
عون: غموض في الملف الرئاسي قد يؤدي إلى التأجيل
خاص الجديد
14:39
النائب قاسم هاشم لـ"الجديد": نحن بحاجة للتوافق على شخصية معينة للرئاسة لكي نتخطى عقبات عدة وما يمر به لبنان والمنطقة يستوجب سرعة التلاقي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:46
بالفيديو: رصاص تشييع.. ونائب يرفع الصوت!
14:42
عون: غموض في الملف الرئاسي قد يؤدي إلى التأجيل
05:49
بسام مولوي يكشف تفاصيل عن ملف توقيف عائلة دريد الأسد
2024-12-28
شخصية العام 2024 في لبنان.. شاركوا في التصويت
2024-08-13
رداً على الاعتداء والاغتيال في بلدة برعشيت... هجوم صاروخي للحزب على قاعدة جبل نيريا
2024-11-09
اليكم حقيقة خضوع ميلانيا ترامب للتجميل في الفترة الأخيرة؟
بالفيديو
بالفيديو
13:57
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2024
05:49
بسام مولوي يكشف تفاصيل عن ملف توقيف عائلة دريد الأسد
04:44
تصريح وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه البطريرك الراعي في بكركي
03:33
لقاء بين البطريرك الراعي والوزير السابق جهاد أزعور في بكركي.. مراسل الجديد ينقل الأجواء
2024-12-29
النائب فريد البستاني يكشف كواليس لقائه بالرئيس نبيه بري وعن طلب الدعم الرئاسي منه: كلام معيب
2024-12-29
"دورة ثالثة وتوافقات".. فريد البستاني يكشف كواليس الانتخابات الرئاسية ومن هو المرشح الأكثر حظاً؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
16:21
تحطم طائرة ومصرع قائدها ومرافقه
عربي و دولي
16:21
تحطم طائرة ومصرع قائدها ومرافقه
عربي و دولي
16:15
نتنياهو في المستشفى.. إليكم وضعه الصحي!
عربي و دولي
16:15
نتنياهو في المستشفى.. إليكم وضعه الصحي!
عربي و دولي
16:09
ترقية ضباط بالجيش السوري
عربي و دولي
16:09
ترقية ضباط بالجيش السوري
محليات
16:01
كيف سيكون الطقس غداً؟
محليات
16:01
كيف سيكون الطقس غداً؟
عربي و دولي
08:27
بالفيديو- إستقبال حاشد في حمص لوالدة "بلبل الثورة" السورية
عربي و دولي
08:27
بالفيديو- إستقبال حاشد في حمص لوالدة "بلبل الثورة" السورية
محليات
01:55
منخفض جويّ يؤثّر على لبنان ... كيف سيكون طقس نهاية السنة؟
محليات
01:55
منخفض جويّ يؤثّر على لبنان ... كيف سيكون طقس نهاية السنة؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024