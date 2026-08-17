قبل حسم مصير "اليونيفيل".. 86 نائباً يرفعون الصوت من بعبدا

بعد اللقاء أكد النائب خلف "التمسّك ببقاء اليونيفيل لتجنّب أي فراغ في الجنوب، نظراً إلى دورها في التثبّت من الانسحاب ، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساندة الجيش في بسط ".

وأشار الى أن "العريضة تحمل تواقيع 86 نائباً، فيما زار 20 نائباً من مختلف التوجهات والكتل رئيس الجمهورية، الذي أكد أهمية الملف ووضع الوفد في أجواء تحرّكاته الدولية".

ولفت الى أنه "في حال تعذّر التمديد لـ«اليونيفيل»، يجب الحفاظ على قوة أممية في الجنوب بأي صيغة ممكنة، مع مواكبة التحرك لدى دول والدول المشاركة في ".