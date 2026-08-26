بلدات جنوبية تستفيق على قذائف وتفجيرات!

أفادت ، بأن "دبابة ميركافا اسرائيلية أطلقت عدداً من القذائف على بلدة جنوب صور، كما نفذت قوات تفجيرات عند أطراف بلدة صربين في قضاء ، بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة، وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي ليلاً على في قضاء مرجعيون".