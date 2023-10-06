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كلّاس مُهنئاً بنسعيد: مشاعر الفخر بفوز المغرب

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كلّاس مُهنئاً بنسعيد: مشاعر الفخر بفوز المغرب
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رياضات متنوعة

2023-10-06 | 01:55
كلّاس مُهنئاً بنسعيد: مشاعر الفخر بفوز المغرب

اتصل وزير الشباب والرياضة بنظيره المغربيّ

اتصل وزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور جورج كلّاس بنظيره المغربيّ محمد المهدي بنسعيد، مهنئاً بحصول المملكة على شرف استضافة كأس العالم ٢٠٣٠ بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال.
ونقل كلّاس الى بنسعيد مشاعر الفخر والسعادة العارمة التي شعر بها اللبنانيون مع أشقاءهم المغاربة ملكاً وحكومة وشعباً بهذا التقدير الرفيع، مبدياً ثقته بقدرة المغرب على تقديم تنظيم راق وعالي الجودة، معتبراً هذا الشرف انعكاساً لتطور كرة القدم خصوصاً والرياضة عموماً لديها.
وكان كلاّس نشر على تويتر "اهنيء المغرب ملكاً وحكومة وشعباً على حصول المملكة على شرف استضافة مونديال ٢٠٣٠ في تأكيد على مدى تقدّم الرياضة الشعبية الاولى في البلاد وثقة الفيفا بقدراتها التنظيمية وبناها التحتية".

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