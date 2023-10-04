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فيديو - الفوز المتوقع تحوّل الى دماء وجرح ومستشفى

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فيديو - الفوز المتوقع تحوّل الى دماء وجرح ومستشفى
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رياضات متنوعة

2023-10-04 | 02:39
فيديو - الفوز المتوقع تحوّل الى دماء وجرح ومستشفى

انتشرت صورته وهو ينزف من عينه بوجه مشوه

تلقى جيمي تشيكيفا، الملاكم البريطاني، ضربة هائلة خلال معركته الأخيرة، حيث انتشرت صورته وهو ينزف من عينه بوجه مشوه. 
وكان من المفترض أن يسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، فوزه السادس في يورك هول ليلة السبت، لكن إيجور ماسيدو أصابه في عينه اليمنى بعد ضربة من يده اليمنى، وظهر تشيكيفا والدم يسيل على وجهه، ليتم نقله من قاعة يورك إلى المستشفى لخياطة الجرح المؤلم.
وكان المقاتل البريطاني يتحدث عن معارك مستقبلية مع مواطنيه فريزر كلارك وفابيو واردلي، لكنه يواجه الآن جراحة تجميلية محتملة في عينه، ولم يتردد الحكم في انهاء النزال وترك البريطاني يرحل للحصول على رعاية طبية.
 
 
فيديو - الفوز المتوقع تحوّل الى دماء وجرح ومستشفى

رياضة

رياضات متنوعة

جيمي تشيكيفا

إيجور ماسيدو

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