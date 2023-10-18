مقتل متسلقة شهيرة على ارتفاع 6700 متراً

بعدما فُقد أثرها منذ يوم السبت، أعلنت فرق الإغاثة النيبالية، عن مصرع المتسلقة الروسية الشهيرة، ناديجدا أولينيفا، البالغة 38 عاماً، بسبب انزلاقها وسقوطها على ارتفاع حوالى 6700 متر في قمة دهاولاجيري، سابع أعلى قمة في العالم، دون أن يتم انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية.وتبين أن أولينيفا كانت بصحبة متسلقين آخرين، ومن دون مرشد، وبلا كمية إضافية من الأوكسجين، وقال مدير شركة "هيمالايا جايدز نيبال" إيسواري بوديل لوكالة فرانس برس "رصدت أولينيفا الأحد، لكن الثلوج باتت تغطي المنطقة، ولم تفض عملية طويلة إلى العثور على جثتها".وكانت آنا غوتو، وهي أميركية من مواليد أوديسا (أوكرانيا)، توفيت قبل أيام ومرشدها مينغمار شيربا، بعد أن دمر انهيار جليدي طريق التسلق الرئيسي لقمة شيشا بانغما، البالغ ارتفاعها 8027 متراً، ثم لحقت بها زميلتها الأميركية جينا ماري ومرشدها تينجين (لاما) شيربا.