فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته

عاجل
​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: يجب ان يعي المشاهد العربي ان من يدير المعركة هي الادارة الأميركية
​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: يجب ان يعي المشاهد العربي ان من يدير المعركة هي الادارة الأميركية
مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة
مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة
النّاطق باسم حركة "حماس" في ​لبنان​ ​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: الجرائم التي تُرتكب في غزة ستبقى وصمة عار على القانون الدولي
النّاطق باسم حركة "حماس" في ​لبنان​ ​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: الجرائم التي تُرتكب في غزة ستبقى وصمة عار على القانون الدولي
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
متن
28 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته
A-
A+

رياضات متنوعة

2023-11-01 | 02:58
فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته

تعرض لقطع في رقبته اثر احتكاك مع لاعب منافس

توفي لاعب الهوكي على الجليد، آدم جونسون، البالغ من العمر 29 عاماً، نجم فريق نوتنغهام بانثرز، بعد تعرضه لقطع في رقبته، اثر احتكاك مع مات بيتغريف، لاعب شيفيلد ستيلرز، البالغ من العمر 31 عاماً، الذي أصاب منافسه على رقبته بقسوة، في حادثة نادرة.
وقع هذا "الحادث الغريب"، خلال مباراة كأس التحدي (EIHL) أو دوري النخبة للهوكي على الجليد، بين نوتنغهام بانثرز وشيفيلد ستيلرز في أوتيليتا أرينا في بريطانيا، وخضع اللاعب للعلاج في الملعب، ثم نقل إلى مستشفى شيفيلد الشمالي العام، حيث توفي.
وبشكل صادم، قال شون أفيري، لاعب NHL السابق، الذي لعب لديترويت ريد وينغز ولوس أنجلوس كينغز ونيويورك رينجرز ودالاس ستارز، أن ضربة مات بيتغريف على آدم جونسون كانت متعمدة، واعتبر مراسل فوكس جيسي ووترز بأن ما حصل "جريمة قتل".
 
 

فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته

رياضة

رياضات متنوعة

الهوكي على الجليد

آدم جونسون

نوتنغهام بانثرز

مات بيتغريف

شيفيلد ستيلرز

كأس التحدي

EIHL

NHL

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أمسك الكرة بيديه منتظراً خطأ .. فتعرّض لركلة جزاء
بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!
03:05

فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!

كان فارق السن صادما وأثار شكل ومضمون القتال الانتباه

03:05

فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!

كان فارق السن صادما وأثار شكل ومضمون القتال الانتباه

بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور
2023-10-31

بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور

أنهى منتخب لبنان مشاركته في البطولة العربية السادسة للسباحة

2023-10-31

بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور

أنهى منتخب لبنان مشاركته في البطولة العربية السادسة للسباحة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023