فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته

تعرض لقطع في رقبته اثر احتكاك مع لاعب منافس

توفي لاعب الهوكي على الجليد، آدم جونسون، البالغ من العمر 29 عاماً، نجم فريق نوتنغهام بانثرز، بعد تعرضه لقطع في رقبته، اثر احتكاك مع مات بيتغريف، لاعب شيفيلد ستيلرز، البالغ من العمر 31 عاماً، الذي أصاب منافسه على رقبته بقسوة، في حادثة نادرة.

وقع هذا "الحادث الغريب"، خلال مباراة كأس التحدي (EIHL) أو دوري النخبة للهوكي على الجليد، بين نوتنغهام بانثرز وشيفيلد ستيلرز في أوتيليتا أرينا في بريطانيا، وخضع اللاعب للعلاج في الملعب، ثم نقل إلى مستشفى شيفيلد الشمالي العام، حيث توفي.

وبشكل صادم، قال شون أفيري، لاعب NHL السابق، الذي لعب لديترويت ريد وينغز ولوس أنجلوس كينغز ونيويورك رينجرز ودالاس ستارز، أن ضربة مات بيتغريف على آدم جونسون كانت متعمدة، واعتبر مراسل فوكس جيسي ووترز بأن ما حصل "جريمة قتل".