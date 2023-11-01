فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!

Gosia Magical, 50, berjaya menewaskan bekas teman wanita anaknya, Nikita Alokin, 19, di gelanggang MMA Poland baru-baru ini.#mma #gosiamagical #nikitaalokin



Sumber: @CSTodayNews pic.twitter.com/jvDasplbxj — Media Variasi (@mediavariasi_) October 30, 2023 Wielu skazywało ją na porażkę, a ona pokazała prawdziwy charakter fighterki 🔥💪



GOSIA "MARGARET" MAGICAL wygrywa na zakończenie drugiej gali CLOUT MMA! CÓŻ TO BYŁ ZA WIECZÓR! pic.twitter.com/LB65xN63VI — CLOUT MMA (@cloutmma) October 29, 2023

وضع حدث "Clout MMA" الذي اقيم في بولندا، جوسيا ماجيكال، البالغة من العمر 50 عاماً، في المثمن، في مواجهة نيكيتا ألوكين، البالغة من العمر 19 عاماً.وإذا كان فارق السن صادما بالفعل، فقد أثار شكل ومضمون القتال الانتباه، لأنه مثّل نزالاً بين جوسيا، والدة اليوتيوبير البولندي الشهير دانيال ماجيكال، وصديقته السابقة التي خسرت بشكل مُستغرب.اشتهرت غوسيا ماجيكال وابنها دانيال بمقاطع الفيديو العنيفة المسجلة في منزلهما، حيث تجادلا وشربا الكحول وكسرا الأثاث، وكان لديها أيضا مشاكل مع القانون، حيث أدينت بالاعتداء الجسدي والنفسي، وحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.