فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!

وضع حدث "Clout MMA" الذي اقيم في بولندا، جوسيا ماجيكال، البالغة من العمر 50 عاماً، في المثمن، في مواجهة نيكيتا ألوكين، البالغة من العمر 19 عاماً.
وإذا كان فارق السن صادما بالفعل، فقد أثار شكل ومضمون القتال الانتباه، لأنه مثّل نزالاً بين جوسيا، والدة اليوتيوبير البولندي الشهير دانيال ماجيكال، وصديقته السابقة التي خسرت بشكل مُستغرب.
اشتهرت غوسيا ماجيكال وابنها دانيال بمقاطع الفيديو العنيفة المسجلة في منزلهما، حيث تجادلا وشربا الكحول وكسرا الأثاث، وكان لديها أيضا مشاكل مع القانون، حيث أدينت بالاعتداء الجسدي والنفسي، وحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.