فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!

عاجل
​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: يجب ان يعي المشاهد العربي ان من يدير المعركة هي الادارة الأميركية
​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: يجب ان يعي المشاهد العربي ان من يدير المعركة هي الادارة الأميركية
مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة
مراسل الجديد من القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية: انها الساعات الأهدأ منذ الثامن من تشرين الماضي في المنطقة
النّاطق باسم حركة "حماس" في ​لبنان​ ​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: الجرائم التي تُرتكب في غزة ستبقى وصمة عار على القانون الدولي
النّاطق باسم حركة "حماس" في ​لبنان​ ​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: الجرائم التي تُرتكب في غزة ستبقى وصمة عار على القانون الدولي
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
متن
28 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!
A-
A+

رياضات متنوعة

2023-11-01 | 03:05
فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!

كان فارق السن صادما وأثار شكل ومضمون القتال الانتباه

وضع حدث "Clout MMA" الذي اقيم في بولندا، جوسيا ماجيكال، البالغة من العمر 50 عاماً، في المثمن، في مواجهة نيكيتا ألوكين، البالغة من العمر 19 عاماً. 
وإذا كان فارق السن صادما بالفعل، فقد أثار شكل ومضمون القتال الانتباه، لأنه مثّل نزالاً بين جوسيا، والدة اليوتيوبير البولندي الشهير دانيال ماجيكال، وصديقته السابقة التي خسرت بشكل مُستغرب.
اشتهرت غوسيا ماجيكال وابنها دانيال بمقاطع الفيديو العنيفة المسجلة في منزلهما، حيث تجادلا وشربا الكحول وكسرا الأثاث، وكان لديها أيضا مشاكل مع القانون، حيث أدينت بالاعتداء الجسدي والنفسي، وحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
 
 
فيديو - نزالٌ شرس بين الوالدة وصديقة ابنها !!

رياضة

رياضات متنوعة

Clout MMA

جوسيا ماجيكال

نيكيتا ألوكين

دانيال ماجيكال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أمسك الكرة بيديه منتظراً خطأ .. فتعرّض لركلة جزاء

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته
02:58

فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته

تعرض لقطع في رقبته اثر احتكاك مع لاعب منافس

02:58

فيديو صادم - تعرّض لخطأ قاسٍ أودى بحياته

تعرض لقطع في رقبته اثر احتكاك مع لاعب منافس

بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور
2023-10-31

بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور

أنهى منتخب لبنان مشاركته في البطولة العربية السادسة للسباحة

2023-10-31

بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور

أنهى منتخب لبنان مشاركته في البطولة العربية السادسة للسباحة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023