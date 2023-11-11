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فيديو - في سنّ الـ 50 .. الأسطورة يرمي ويُحطّم زجاج مدرسة

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فيديو - في سنّ الـ 50 .. الأسطورة يرمي ويُحطّم زجاج مدرسة
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رياضات متنوعة

2023-11-11 | 04:23
فيديو - في سنّ الـ 50 .. الأسطورة يرمي ويُحطّم زجاج مدرسة

بعد أربع سنوات من تقاعده أصبح الأسطورة اليابانية بطل الرواية

بعد أربع سنوات من تقاعده، أصبح الأسطورة اليابانية إيشيرو سوزوكي، الذي لعب 19 موسما في MLB، بطل الرواية من جديد بعد بث مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يكسر نافذة مدرسة، بعد أن رمى الكرة بمضربه أمام مجموعة من الطلاب في اليابان.
وكان لاعب البيسبول السابق، 50 عاما، يتحدث مع الأطفال والمراهقين في مؤسسة أساهيكاوا هيغاشي، في منطقة هوكايدو، ثم أطلق الكرة فمرّت عبر نافذة فصل دراسي في مبنى ملحق، حيث كانت مجموعة من الطلاب يتلقون دروسهم كالمعتاد.
لعب إيشيرو، في مسيرته الاحترافية في اليابان والولايات المتحدة مع سياتل مارينرز ونيويورك يانكيز وميامي مارلينز، وخاض مباراة كل النجوم 10 مرات كل النجوم.
 
 

 
فيديو - في سنّ الـ 50 .. الأسطورة يرمي ويُحطّم زجاج مدرسة

رياضة

رياضات متنوعة

إيشيرو سوزوكي

MLB

سياتل مارينرز

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