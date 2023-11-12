منتخب لبنان 17 في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية

تألف من اللاعبين عمر ابي كرم وهادي شبيب

حل منتخب لبنان، المؤلف من اللاعبين عمر ابي كرم (20 سنة) وهادي شبيب (17 سنة) في المركز السابع عشر في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية لتحت 21 سنة للذكور التي اقيمت في تايلاند.

وشارك منتخب لبنان في بطولة العالم من بين 32 منتخباً، ممثّلاً عن القارتين الآسيوية والأوقيانية الى جانب أستراليا والصين وكازاخستان وإيران وتايلاند، وكان الوحيد من منطقة غرب آسيا.

وفي النتائج، فاز منتخب لبنان في الدور الأول على نظيره منتخب كازاخستان بشوطين مقابل لاشيء (21-11 و21-11) وخسر أمام كل من السويد (17-21 و16-21) والبرازيل (16-21 و21-23) ثم خسر في المباريات الترتيبية أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية (15-21 و16-21).

وتألف الوفد اللبناني من أمين صندوق الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة عساف مهنا رئيساً ومارك ابي كرم إدارياً والمدرب فريد موسى واللاعبين عمر ابي كرم وهادي شبيب.



