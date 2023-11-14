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بطل العالم يهرب من معسكر أوكرانيا .. إليكم السبب

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بطل العالم يهرب من معسكر أوكرانيا .. إليكم السبب
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رياضات متنوعة

2023-11-14 | 06:30
بطل العالم يهرب من معسكر أوكرانيا .. إليكم السبب

بطل العالم 2021 وقائد المنتخب الأوكراني المشارك في بطولة العالم 2023

أعلنت قناة 24 الأوكرانية، أن أرتور بيلان، بطل العالم 2021 في صيد الأسماك، وقائد المنتخب الأوكراني المشارك حالياً في بطولة العالم 2023 في إيطاليا، قد ترك البعثة خلال الليل والكلّ نيام، وهرب الى مكان غير معلوم.
ونشر زميله دانييل لياسوف على فيسبوك "لقطة شاشة" لمراسلات بينه وبين بيلان جاء فيها "هذا قرار عائلي مشترك، زوجتي لا تريد أن تعيش في ضغوط مستمرة، ولدينا طفل صغير يحتاج إلى الذهاب إلى روضة الأطفال والمدرسة وعدم سماع الانفجارات".
وكتب بيلان أن القرار جاء بعد استدعاءين من القوات المسلحة الأوكرانية، وقال "أفهم أن مسيرتي المهنية في أوكرانيا قد انتهت بالفعل، ولكن هذه هي حياتي، ويجب أن أعيشها، وأنا أحكم على نفسي".
 
بطل العالم يهرب من معسكر أوكرانيا .. إليكم السبب

رياضة

رياضات متنوعة

أرتور بيلان

دانييل لياسوف

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