بعد مرض أعاقها عن الحركة .. البطلة الاسبانية تعاني سرطان الرئة

الربّاعة الاسبانية التي شاركت في أربع دورات بارالمبية

"لدي سرطان الرئة، وهو ورم خبيث انتشر إلى الدماغ، هناك علاج محدد من الحبوب سأتمكن من خلاله من مكافحة هذه الخلايا، وأشكر الحياة والعلم على قدرتهما على البدء به الآن"، هذا ما قالته لويدا زابالا، الربّاعة الاسبانية التي شاركت في أربع دورات بارالمبية.

نضال هذه المرأة بدأ باكراً، ففي سن الحادية عشرة، حرمها التهاب النخاع المستعرض من الحركة في ساقيها، وكانت على وشك الغياب عن دورة الألعاب البارالمبية في لندن 2012 لأن شريكها السابق أصاب ذراعها اليمنى في عمل من أعمال العنف ضد المرأة.

زابالا، بدأت علاج الأورام في مدريد، وأوصاها الأطباء بعدم السفر كثيراَ، بسبب تسعة كتل في الدماغ، وسيتعين عليها الانتظار حتى مطلع العام للتحقق من فعالية العلاج "لكنني أحلم أحلاما كبيرة، ففي العام المقبل، أرغب في المشاركة في خامس دورة ألعاب أولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة".

نقلاً عن صحيفة ماركا بتصرّف.



