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كلاّس استقبل وفداً من أصحاب المواقع الالكترونية في مدينة جبيل

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كلاّس استقبل وفداً من أصحاب المواقع الالكترونية في مدينة جبيل
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رياضات متنوعة

2023-11-21 | 07:32
كلاّس استقبل وفداً من أصحاب المواقع الالكترونية في مدينة جبيل

استقبل وزير الشباب والرياضة وفداً من أصحاب المواقع الالكترونية في جبيل

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مكتبه وفداً من أصحاب المواقع الالكترونية في مدينة جبيل ضم السادة جورج كريم صاحب دار وموقع الروابط وايلي سليمان (جبيل أون لاين) وأنطوان صعب (جبيل توداي) وايلي غانم (جبيل دايلي نيوز) ومارك بخعازي (ورد الآن)، وحضر اللقاء رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة حسن شرارة.

وبحث المجتمعون في الأوضاع الاعلامية عامة، وأوضاع مدينة جبيل وقضاءها خاصة، وبالأخص ما يتعلق منها بشؤون الشباب والرياضة، وردّ الوزير كلاّس على استفهامات تتعلق بالسياسة الشبابية وهموم الرياضيين.

وقال كلاّس "الدولة تُعاني وليست قادرة في هذه الفترة على دعم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، لكننا نسعى من خلال علاقاتنا مع جهات محلية ودولية الى القيام بما أمكن، ونجحنا في قطاع الشباب في إنجاز رؤية تنفيذية للسياسية الشبابية الوطنية ونكاد نُنجز حدث وفعاليات بيروت عاصمة الشباب، وأُطالب كل المسؤولين بمخاطبة الشباب في كل المناسبات، فالكلمة أقلّه ضرورية إذا تعذّر أكثر منها".

بدورهم، شكر أعضاء الوفد الإعلامي للمواقع الالكترونية الجبيلية الوزير كلاّس على اهتماماته السابقة بموضوع الرياضة والشباب في قضاء جبيل من خلال مشاركته في عدة نشاطات سواء بحضوره الشخصي أو بمندوب يمثله، واعتبروا أن "مدينة الحرف" تقدر عطاءاته على صعيد كتاباته ومؤلفاته الفكرية في خدمة النشء والشباب.

 

كلاّس استقبل وفداً من أصحاب المواقع الالكترونية في مدينة جبيل

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