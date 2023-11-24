طرد نجمة المنتخب الأوكراني بسبب بولندا والبولنديين

أعلن ماتفي بيدني، القائم بأعمال وزير الشباب والرياضة في أوكرانيا، عن طرد لاعبة الجمباز الأوكرانية فلادا نيكولتشينكو، الفائزة ببرونزية العالم 2019، من منتخب بلادها.ويأتي ذلك، بعد سلسلة من الإجراءات التأديبية التي بادر اليها الاتحاد الأوكراني للجمباز، بعد تصريحات للاعبة البالغة 20 عاماً، أعلنت فيها صراحة كراهيتها لبولندا والبولنديين، ثم عادت واعتذرت، وأعلنت ندمها في ظل الانهيار النفسي.ويوم الثلاثاء الفائت، نشرت نيكولتشينكو منشوراً على فيسبوك قالت فيه "لقد دمروا مزاجي في الصباح، أكره هذا البلد من كل قلبي، والأهم من ذلك كله، الناس الذين يعيشون هنا"، مشيرة إلى أنها متواجدة في بولندا فقط لأن المطار في أوكرانيا كان مغلقاً.