𝗥𝗘𝗗𝗘𝗠𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗥 𝗞𝗧 👏@KatieTaylor avenges defeat to Chantelle Cameron by majority decision to become a two-weight Undisputed World Champion 🤯



📝 98-92, 96-94, 95-95



𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥𝐛𝐥𝐚𝐳𝐞𝐫. 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝. 𝐈𝐜𝐨𝐧. 👑 #CameronTaylor2 pic.twitter.com/K1O3w2Ppu8 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 25, 2023