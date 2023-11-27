فيديو - جمهور سعودي رائع يُزيّن البطولة الآسيوية

شوية يد 🤾

جمهور نادي الخليج السعودي الملقب ( الدانه ) سطر اروع مثال للوفاء في الوقوف خلف فريقه الذي وصل الى نهائي بطولة الاندية الاسيوية لكرة اليد بعد الفوز على مستضيف البطولة نادي القادسية الكويتي في دور النصف نهائي

من هذه الناحية pic.twitter.com/h9PoWzWS7o — Ali Anb (@alianb81) November 25, 2023

أكمل نادي الخليج السعودي، أول أمس السبت، عقد الدور النهائي للبطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد المقامة في الكويت، بعد فوزه على القادسية الكويتي (30-29) في نصف النهائي، في صالة الشيخ سعد العبد الله.ويلتقي الخليج اليوم الاثنين مع العربي القطري، في نهائي البطولة الآسيوية، بينما يلعب الكويت مع القادسية على المركز الثالث.وكان جمهور نادي الخليج الملقب بالدانة، نجم البطولة لجهة الوقوف خلف فريقه وتجمّعه كما يبدو في الفيديو وانتظاره طويلاً كي يتمكن من مواكبته.ووجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، بتقديم مكافأة مالية، قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من فريق الخليج.