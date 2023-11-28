كلاّس استقبل أبو حيدر ومنتخب لبنان يشارك في إكسبو الدوحة

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مكتبه مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حضور رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا.وجرى خلال اللقاء البحث في عدد من الاتفاقيات الموّقعة بين لبنان وبعض الدول الشقيقة والصديقة وكيفية تفعيلها، والاتفاقيات قيد الاعداد أو المُجمّدة وسُبل إحياء العمل بها، وتم التركيز على اتفاقيات بعينها مع بعض الأشقاء العرب، ولا سيّما المملكة العربية السعودية.وناقش كلاّس مع أبو حيدر فكرة تخصيص أمسية لمشاركة منتخب لبنان الأول في جناح لبنان في إكسبو الدوحة الذي انطلق مؤخراً، وذلك أثناء مشاركته في بطولة أمم آسيا المُقبلة لكرة القدم، التي تستضيفها دولة قطر، بدءاً من الثاني عشر من شهر كانون الثاني المقبل.ولهذه الغاية، أجرى الوزير كلاّس اتصالاً مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، وتم الاتفاق على أن يلتقي منتخب لبنان في جناح لبنان في إكسبو الدوحة مع أبناء الجالية اللبنانية في دولة قطر، وخصوصاً تلامذة المدارس والجامعات.والتقى كلاّس رئيس الاتحاد اللبناني ونائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (البادمنتون) جاسم قانصوه ووفداً من الاتحاد اللبناني لليخوت برئاسة ربيع سالم، حيث جرى بحث في أمور اللعبتين والأوضاع الرياضية، ووفداً نسائياً من اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني برئاسة رئيسه احمد عبدالله الشاويش.