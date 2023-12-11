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أغلى صفقة في تاريخ الرياضة .. خارج كرة القدم

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أغلى صفقة في تاريخ الرياضة .. خارج كرة القدم
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رياضات متنوعة

2023-12-11 | 00:43
أغلى صفقة في تاريخ الرياضة .. خارج كرة القدم

تتجاوز قيمة الصفقة انضمام رونالدو إلى النصر السعودي

وقع الياباني شوهي أوهتاني، البالغ 29 عاماً، عقدا لمدة عشر سنوات، مع نادي لوس أنجلوس دودجرز الأميركي، بقيمة 700 مليون دولار، وهو العقد الأكبر على الإطلاق في تاريخ دوري البيسبول والرياضة بشكل عام.
وتتجاوز قيمة الصفقة، التي انتقل بموجبها أوهتاني من لوس أنجلوس آنجلز الى لوس أنجلوس دودجرز، قيمة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة عامين إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم، مقابل راتب سنوي قُدر بنحو 200 مليون دولار.

أغلى صفقة في تاريخ الرياضة .. خارج كرة القدم

رياضة

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