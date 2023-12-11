فيديو - مايويذر يستعرض سيارته الجديدة .. 350 ألف يورو

Floyd Mayweather just unveiled his new supercar – because regular cars are for the rest of us 🏎️💸 pic.twitter.com/1VGmqJnJ6W — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) December 8, 2023

أراد الملاكم الأميركي الشهير فلويد مايويذر، اظهار غرابة أطواره وحبّه للشهرة، وهذه المرة مجدداً من خلال مجموعته الضخمة من السيارات، التي تشمل بورش وفيراري ولامبورغيني وماكلارين ورولز رويس وبنتلي ومايباخ وسواها.وشارك مايويذر سيارته الجديدة، ماكلارين 750 S سبايدر على الشبكات الاجتماعية، وهي تتميز بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر مثبت في الجزء الخلفي من هيكل أحادي من ألياف الكربون، يوفر 750 حصانا و800 نيوتن متر من عزم الدوران للعجلات الخلفية.وبفضل ذلك، يستغرق المحرك 2.8 ثانية فقط للانتقال من 0 إلى 100 ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 332 كيلومتراً في الساعة، وتبلغ قيمته نحو 350 ألف يورو.