فيديو - ميلر يدفع ثمن غروره ويسقط بالضربة القاضية

تلقى الملاكم الأميركي الهزيمة الاولى في مسيرته الاحترافية

تلقى الملاكم الأميركي جاريل ميلر الهزيمة الاولى في مسيرته الاحترافية، وجاءت على يد البريطاني دانيال دوبوا، في النزال الذي جمعهما ليل أول أمس السبت، على حلبة "كينغدوم آرينا" في العاصمة السعودية، ضمن حدث "اليوم الحاسم" للملاكمة العالمية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ودفع ميلر ثمن غروره الفاضح خلال عملية الوزن، ودفعه لمنافسه البريطاني أثناء وقوفهما وجها لوجه، فسقط بالضربة الفنية القاضية أمام دوبوا في الجولة العاشرة.

ومني ميلر، البالغ 35 عاماً، بالهزيمة الاولى في مسيرته الاحترافية، مقابل 26 انتصاراً وتعادل واحد، فيما حقق دبوا، البالغ 26 عاماً، انتصاره الـ20 بينها 19 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين.



