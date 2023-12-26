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جائزة الثقافة الرياضة للمبادرات الشبابية لـ"بيروت عاصمة الشباب" والخطيب شخصية العام

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جائزة الثقافة الرياضة للمبادرات الشبابية لـ&quot;بيروت عاصمة الشباب&quot; والخطيب شخصية العام
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رياضات متنوعة

2023-12-26 | 00:25
جائزة الثقافة الرياضة للمبادرات الشبابية لـ"بيروت عاصمة الشباب" والخطيب شخصية العام

الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المصري شخصية العام الرياضية العربية

منح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية "بيروت عاصمة الشباب العربي"، وما شهدته من ندوات، وما اطلقته من مبادرات شبابية، شاركت فيها دول عربية عديدة، واشاد بها وزراء شباب ورياضة عرب، جائزة الثقافة الرياضية للمبادرات الشبابية للعام 2023.
كما منح الجائزة الى جمعية umla للعمل الانساني في فلسطين لدورها البارز في اغاثة اهل غزة وغالبية اعضاءها من الرياضيين واصحاب المبادرات الانسانية الشبابية.
واختار الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي المصري، شخصية العام الرياضية العربية، بعد أن حقق النادي في عهده خلال العام ٢٠٢٣  اربعة القاب قارية في كرة القدم واليد والسلة والطائرة. 
وشاركت الفرق الاربعة في بطولات كأس العالم للاندية في ظاهرة غير مسبوقة، وفاز فريق كرة القدم ببطولة الدوري والكأس والسوبر محليا وحل ثالث مونديال الاندية، ونال كأس مصر وكأس السوبر في كرة  اليد، بالاضافة الى العديد من البطولات في ألعاب فردية وجماعية. 
وافتتح النادي فرعا جديدا له في القاهرة الجديدة، وكان على الصعيد الاجتماعي في طليعة الاندية التي تساعد الاعمال الخيرية في مستشفى سرطان الاطفال، وفي طليعة الاندية العربية التي دعمت فلسطين، اذ نظم قافلة مساعدات، واوقف بث قناته تضامنا مع غزة وخصص دخل احدى مبارياته الافريقية لصالح غزة. 
ومنح الاتحاد العربي للثقافة الرياصة، جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية الى الامير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية، والاستاذ الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة الاستشارية العليا لوزير الشباب والرياضة المصري، ومحمد يوسف المانع  نائب رئيس مجلس الشورى القطري نائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال، والمهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية، والنجمة الاولمبية غادة شعاع، لاعبة القرن في سوريا، وصاحبة الانجازات المتميزة عبر مشوارها الرياضي، والحائزة فضية بطولة العالم في سان بطرسبورج 1994.
ومنح الاتحاد العربي جائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي المثالي الى العداء المغربي سفيان البقالي، صاحب ذهبية ٣٠٠٠ متر موانع في بطولة العالم.
ومنح الاتحاد العربي جائزة الثقافة الرياضية العربية للوفاء الى شهداء فلسطين في الحرب على غزة من الرياضيين، والسعودي فهد المالك اللاعب السابق في نادي الحزم لكرة القدم وعضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للرماية وامين صندوق الاتحاد السعودي لالعاب القوى، والبحريني محمد حمادة  رئيس الاتحاد البحريني والعربي للكرة الطائرة لعدة سنوات، والمغربي احمد فرس قائد المنتخب المغربي ونادي شباب المحمدية واول لاعب عربي يفوز بلقب افضل لاعب في افريقيا عام ١٩٧٥ والهداف التاريخي للمنتخب المغربي، والعماني يونس امان غزال الكرة العمانية وهدافها، وجمهور النادي الافريقي التونسي لدوره الكبير في دعم فريقه وتبرعه لسداد غرامة الاتحاد الافريقي لكرة القدم وقدرها مليوني دولار وموقفه الداعم لغزة والقضية الفلسطينية في كل مبارياته.
ومنح الاتحاد العربي جائزة الثقافة الرياضية العربية للاعلام الى كل من  السعودي عبد العزيز الشرقي رئيس تحرير جريدة الرياضية اليومية السعودية، والمصري فايز عبد الهادي احد ابرز نجوم مجلة الصقر القطرية على مدى ثلاثة عقود، وبرنامج المجلة الرياضية احد ابرز البرامج الرياضية العربية الذي يبث على القناة الرياضية الاردنية، والاماراتي علي حميد احد ابرز المعلقين الرياضيين الاماراتيين والعرب، والجزائري يزيد موافي احد ابرز الاعلاميين الحزائريين الذين عملوا في الاعلام العربي في اوروبا.
ونال جائزة الثقافة الرياضية العربية للمسؤولية المجتمعية علي حسن الرحيمي رئيس مجلس ادارة شركة اكاس شريك الاتحاد العربي للثقافة الرياضية لدوره المجتمعي من خلال دعم العديد من الاحداث الرياضية، ومدارس اعداد الواعدين  التابعة لامانة عمّان الكبرى التي تهدف الى بناء جيل نافع ومنتمي لوطنه بإشراف لاعبين دوليين سابقين، ومبادرة الروح الايجابية لشرطة دبي التي تضمنت 30 فعالية رياضية مجتمعية، و26 برنامجاً مجتمعياً، و15 دورة ومحاضرة، و7 مسابقات ثقافية.
ومُنحت جائزة الثقافة الرياضية العربية لحدث العام الى دورة الالعاب الرياضية العربية التي اقيمت في الجزائر  بعد غياب ١٢ عاماً، وجائزة الثقافة الرياضية العربية للجدارة والتميز الى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيمه دوري كرة القدم  احترافي ومنتظم وجذبه العديد من النجوم الكبار العالميين واستضافته لبطولات كأس الملك سلمان الاندية العربية وكأس  السوبر الافريقي وكأس العالم للاندية والسوبر الاسباني.
كذلك، نال الجائزة مشروع الموهبة والبطل الاولمبي المصري الذي قدم اكثر من ١٠٠ موهوب في ١٢ لعبة شاركوا في بطولات عربية وقارية ودولية وحققوا انجازات مبهرة. 
ونالت جائزة الثقافة الرياضية العربية لانجاز العام كل من دورة الالعاب الرياضية السعودية والاتحاد المصري للسلاح والمنتخب البحريني للسنوكر والبطلة المغربية خديجة المرضي. أما جائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء، فنالها ماراثون زايد الخيري.
 
جائزة الثقافة الرياضة للمبادرات الشبابية لـ"بيروت عاصمة الشباب" والخطيب شخصية العام

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