هل تُصدّقون؟ .. ابن 8 سنوات يهزم بطل أولمبياد الشطرنج العالمي

فجّر الطفل الروسي البالغ من العمر 8 سنوات مفجأة مدويّة

فجّر الطفل الروسي رومان شوجييف، البالغ من العمر ثماني سنوات، مفجأة مدويّة، بتغلبه على الأستاذ الأوزبكي جاكونجير فاكيدوف، البالغ 28 عاماً، عند النقلة الـ46 من اللقاء الذي جمعهما في الجولة الأولى من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف الجارية في سمرقند.

وكان شوجييف فاز بلقب بطولة العالم للاعبي الشطرنج تحت سن الثامنة في تشرين الاول - أكتوبر من هذا العام، فيما يحمل فاكيدوف لقب بطل أولمبياد الشطرنج العالمي.



