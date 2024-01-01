مقتل العدّاء الشهير طعناً والشرطة تُحقق

تم اكتشاف الجثة في سيارة القتيل في كينيا

قالت الشرطة، إنه تم العثور على الرياضي الأوغندي الشهير بنيامين كيبلاغات ميتاً في كينيا، حيث تردد أنه تعرض للطعن حتى الموت.

وتم اكتشاف الجثة في سيارة على مشارف مدينة إلدوريت، التي تشتهتر بأنها موطن الرياضيين الذين يتدربون في المناطق المرتفعة، وقال قائد الشرطة المحلية "تم فتح تحقيق والضباط على الأرض يتابعون الخيوط"، وأضاف إن القتيل طُعن بسكين في رقبته.

وامتدت مسيرة كيبلاغات، البالغ 34 عاماً، نحو 18 عاما في سباقات الجري، وهو مولود في كينيا، ومثّل أوغندا دولياَ في سباق 3000 متر موانع.

وفاز كيبلاغات بالميدالية الفضية في سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم للناشئين 2008 والبرونزية في بطولة أفريقيا عام 2012 ووصل إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن وتنافس في ريو عام 2016.



