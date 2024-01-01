الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقتل العدّاء الشهير طعناً والشرطة تُحقق

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقتل العدّاء الشهير طعناً والشرطة تُحقق
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-01-01 | 05:25
مقتل العدّاء الشهير طعناً والشرطة تُحقق

تم اكتشاف الجثة في سيارة القتيل في كينيا

قالت الشرطة، إنه تم العثور على الرياضي الأوغندي الشهير بنيامين كيبلاغات ميتاً في كينيا، حيث تردد أنه تعرض للطعن حتى الموت.
وتم اكتشاف الجثة في سيارة على مشارف مدينة إلدوريت، التي تشتهتر بأنها موطن الرياضيين الذين يتدربون في المناطق المرتفعة، وقال قائد الشرطة المحلية "تم فتح تحقيق والضباط على الأرض يتابعون الخيوط"، وأضاف إن القتيل طُعن بسكين في رقبته.
وامتدت مسيرة كيبلاغات، البالغ 34 عاماً، نحو 18 عاما في سباقات الجري، وهو مولود في كينيا، ومثّل أوغندا دولياَ في سباق 3000 متر موانع.
وفاز كيبلاغات بالميدالية الفضية في سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم للناشئين 2008 والبرونزية في بطولة أفريقيا عام 2012 ووصل إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن وتنافس في ريو عام 2016.

مقتل العدّاء الشهير طعناً والشرطة تُحقق

رياضة

رياضات متنوعة

بنيامين كيبلاغات

إلدوريت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر
وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر
05:27

مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر

نزال استعراضيّ بين ماني باكوياو وفلويد مايويذر

05:27

مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر

نزال استعراضيّ بين ماني باكوياو وفلويد مايويذر

وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله
2023-12-30

وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله

أثناء وجوده في حلبة كونكور كلوب في فلوريدا

2023-12-30

وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله

أثناء وجوده في حلبة كونكور كلوب في فلوريدا

هل تُصدّقون؟ .. ابن 8 سنوات يهزم بطل أولمبياد الشطرنج العالمي
2023-12-27

هل تُصدّقون؟ .. ابن 8 سنوات يهزم بطل أولمبياد الشطرنج العالمي

فجّر الطفل الروسي البالغ من العمر 8 سنوات مفجأة مدويّة

2023-12-27

هل تُصدّقون؟ .. ابن 8 سنوات يهزم بطل أولمبياد الشطرنج العالمي

فجّر الطفل الروسي البالغ من العمر 8 سنوات مفجأة مدويّة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024