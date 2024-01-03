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نجم الفنون القتالية وجد نفسه في شريط جنسي !!

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نجم الفنون القتالية وجد نفسه في شريط جنسي !!
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رياضات متنوعة

2024-01-03 | 00:38
نجم الفنون القتالية وجد نفسه في شريط جنسي !!

استيقظ نجم الفنون القتالية المختلطة على مفاجأة سيئة

لم تبدأ 2024 بشكل جيد بالنسبة لتيرون وودلي، إذ استيقظ نجم الفنون القتالية المختلطة على مفاجأة سيئة، مع تسريب شريط جنسي يتعلق به عبر الإنترنت، في اليوم الأول من العام الجدبد.
واستيقظ وودلي على رؤية اسمه منتشراً هلى منصة "إكس"بشكل جنوني، حيث شارك الآلاف من المعجبين من مجتمع الفنون القتالية المختلطة ردود أفعالهم على المحتوى المصنف كإباحي.
ولم يكن الأمر جميلاً بالنسبة للمقاتل، حيث تعرض للهجوم بلا رحمة من خلال الرسائل والإشارات لساعات متتالية.
وبالطبع، انتهز منافسه جيك بول الفرصة لمشاركة رأيه ممازحاً "كل خصومي يأكلون جيدا"، فيما ستمرت بقية التعليقات في سياق مماثل، حيث احتوى معظمها على تلاعب "جنسي" بالكلمات، وقد استوحي بعضها من عالم القتال.
 
نجم الفنون القتالية وجد نفسه في شريط جنسي !!

رياضة

رياضات متنوعة

تيرون وودلي

الفنون القتالية المختلطة

جيك بول

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