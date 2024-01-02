الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - كونور ماكجريجور حدد موعد عودته واسم منافسه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - كونور ماكجريجور حدد موعد عودته واسم منافسه
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-01-02 | 02:15
فيديو - كونور ماكجريجور حدد موعد عودته واسم منافسه

أعلن نجم UFC عن العودة الى المُثمّن

أعلن نجم UFC، الايرلندي كونور ماكجريجور، عن العودة الى المُثمّن في نزال سيقام في 29 حزيران - يونيو في لاس فيغاس، ويجمعه مع المقاتل الاميركي مايكل تشاندلر.
وقال ماكجريجور "أود أن أعلن عن تاريخ عودتي .. أكبر عودة على الإطلاق ستحدث في لاس فيجاس، في أسبوع القتال الدولي في 29 حزيران (يونيو)، وسيكون المنافس هو مايكل تشاندلر، وسيكون القتال في فئة الوزن المتوسط".
ومايكل تشاندلر هو بطل الوزن الخفيف ثلاث مرات لدى منظمة بيلاتور للفنون القتالية المختلطة (MMA) وقد خسر أمام مواطنه داستن بويرير في تشرين الثاني - نوفمبر 2022 في حدث UFC 261، الذي هزم كونور في تموز - يوليو 2021 وتسبب في كسر ساقه وابتعاده مُذّاك.
 
فيديو - كونور ماكجريجور حدد موعد عودته واسم منافسه

رياضة

رياضات متنوعة

UFC

كونور ماكجريجور

مايكل تشاندلر

داستن بويرير

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر
2024-01-01

مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر

نزال استعراضيّ بين ماني باكوياو وفلويد مايويذر

2024-01-01

مواجهة العام المرتقبة بين الاسطورتين باكوياو ومايويذر

نزال استعراضيّ بين ماني باكوياو وفلويد مايويذر

مقتل العدّاء الشهير طعناً والشرطة تُحقق
2024-01-01

مقتل العدّاء الشهير طعناً والشرطة تُحقق

تم اكتشاف الجثة في سيارة القتيل في كينيا

2024-01-01

مقتل العدّاء الشهير طعناً والشرطة تُحقق

تم اكتشاف الجثة في سيارة القتيل في كينيا

وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله
2023-12-30

وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله

أثناء وجوده في حلبة كونكور كلوب في فلوريدا

2023-12-30

وفاة اسطورة السرعة على الحلبة وهو يتسابق مع نجله

أثناء وجوده في حلبة كونكور كلوب في فلوريدا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024