فيديو - كونور ماكجريجور حدد موعد عودته واسم منافسه

أعلن نجم UFC عن العودة الى المُثمّن

أعلن نجم UFC، الايرلندي كونور ماكجريجور، عن العودة الى المُثمّن في نزال سيقام في 29 حزيران - يونيو في لاس فيغاس، ويجمعه مع المقاتل الاميركي مايكل تشاندلر.

وقال ماكجريجور "أود أن أعلن عن تاريخ عودتي .. أكبر عودة على الإطلاق ستحدث في لاس فيجاس، في أسبوع القتال الدولي في 29 حزيران (يونيو)، وسيكون المنافس هو مايكل تشاندلر، وسيكون القتال في فئة الوزن المتوسط".

ومايكل تشاندلر هو بطل الوزن الخفيف ثلاث مرات لدى منظمة بيلاتور للفنون القتالية المختلطة (MMA) وقد خسر أمام مواطنه داستن بويرير في تشرين الثاني - نوفمبر 2022 في حدث UFC 261، الذي هزم كونور في تموز - يوليو 2021 وتسبب في كسر ساقه وابتعاده مُذّاك.