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فيديو - اشتعال النار في قصر النجم الأميركي .. والسبب طفل !!

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فيديو - اشتعال النار في قصر النجم الأميركي .. والسبب طفل !!
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رياضات متنوعة

2024-01-05 | 09:33
فيديو - اشتعال النار في قصر النجم الأميركي .. والسبب طفل !!

ليس مستواه الشيء الوحيد الذي تصدر عناوين الصحف

مستوى تيريك هيل في اتحاد كرة القدم الأميركي، الذي يبدو حتى الآن مخيّباً للآمال، ليس الشيء الوحيد الذي تصدر عناوين الصحف مؤخراً، بعد أن اشتعلت النيران في منزله، وهو ما حصل لسبب مفاجي وغريب للغاية.
ويقول المسؤولون والمحققون إن الحريق كان ناجماً عن تصرّف "طفل كان يلعب بولاعة"، حيث اشتعلت النيران في المنزل يوم الأربعاء الماضي. 
ولم تحدد التحقيقات بعد ما إذا كان الطفل مرتبطاً بهيل، أو كيف تمكن من إشعال اللهب، في الحادث الذي اُعتبر عرضي وغير متعمّد، ما يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحقيقات.
وقد تمت السيطرة على الحريق في فترة ما بعد الظهر بخرطوم مياه ولم يصب أحد، مع عدم وجود هيل في المنزل، الذي تبلغ قيمته سبعة ملايين دولار.
 
 


 
فيديو - اشتعال النار في قصر النجم الأميركي .. والسبب طفل !!

رياضة

رياضات متنوعة

تيريك هيل

اتحاد كرة القدم الأميركي

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