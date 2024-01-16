فيديو - بثلاث لكمات متلاحقة دمّر منافسه وأسقطه

أسقط المقاتل الروسي ماغوميد أنكالايف متحدّيه البرازيلي جوني ووكر

بثلاث لكمات متلاحقة، أسقط المقاتل الروسي ماغوميد أنكالايف متحدّيه البرازيلي جوني ووكر، في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما ليل الأحد، ضمن دورة (UFC Fight Night 234) للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي جرت في لاس فيغاس، في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان نزالٌ أول جمع المقاتلين، وانتهى الى التعادل، في الحادي والعشرين من تشرين الاول - أكتوبر 2023 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة (UFC 294).

وحقق أنكالايف، البالغ من العمر 31 عاماً، فوزه التاسع عشر في مسيرته الاحترافية مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة ونزال من دون نتيجة، فيما مني جوني ووكر، البالغ من العمر 31 عاماً، بالهزيمة الثامنة مقابل 21 انتصاراً ونزال من دون نتيجة.