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فيديو - نزال غير مسبوق في السعودية: 5 ضد 5

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فيديو - نزال غير مسبوق في السعودية: 5 ضد 5
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رياضات متنوعة

2024-01-20 | 01:16
فيديو - نزال غير مسبوق في السعودية: 5 ضد 5

نزال تاريخيّ في الملاكمة تحت شعار "خمسة مقابل خمسة"

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن اقامة نزال تاريخيّ في الملاكمة تحت شعار "خمسة مقابل خمسة".
وجاء ذلك من ضمن اتفاقية تعاون وقّعها مع مدير ومروج الملاكمة الإنجليزي فرانك وارن، ومالك شركة كوينزبيري ورئيس مجلس إدارة ماتش رووم سبورت ومروج بطولات الملاكمة الدولية البريطاني إيدي هيرن.
وأكد آل الشيخ أن أبرز الملاكمين من حول العالم سوف يشاركون في هذه الليلة التي ينتظرها عشاق هذه الرياضة، وأن موسم الرياض يتطلع لاستضافة المزيد من الفعاليات المشوقة وإقامة الشراكات التي تعد الجماهير بفعاليات ترفيهية ورياضية غير مسبوقة.
 
فيديو - نزال غير مسبوق في السعودية: 5 ضد 5

رياضة

رياضات متنوعة

الهيئة العامة للترفيه

تركي آل الشيخ

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