الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

سبب وفاة بطل العالم للقفز بالزانة عن 29 عاماً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سبب وفاة بطل العالم للقفز بالزانة عن 29 عاماً
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-01-20 | 01:19
سبب وفاة بطل العالم للقفز بالزانة عن 29 عاماً

حامل الرقم القياسي الكندي في القفز بالزانة وبطل العالم للعام 2015

توفي شون باربر، حامل الرقم القياسي الكندي في القفز بالزانة وبطل العالم للعام 2015، بسبب مضاعفات طبية، عن عمر 29 عاماً.
وفارق باربر الحياة يوم الأربعاء الفائت في منزله في كينغوو، تكساس، حسبما أكد وكيله بول دويل لوكالة أسوشيتد برس، بعدما كان يعاني من مشاكل صحية.
وقال دويل "أكثر من مجرد رياضي لا يُصدّق، كان شون شخصاً طيب القلب يضع الآخرين دائما قبل نفسه، إنه لأمر مأساوي أن تفقد مثل هذا الشخص الجيد في مثل هذه السن المبكرة".
وكان باربر لاعباً بارزاً في القفز بالزانة، وحصل على القاب جامعية عديدة في بطولات (NCAA) في عامي 2014 و2015، قبل أن يحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الاميركية، كما وصل إلى النهائي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

سبب وفاة بطل العالم للقفز بالزانة عن 29 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

شون باربر

القفز بالزانة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - نزال غير مسبوق في السعودية: 5 ضد 5

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - نزال غير مسبوق في السعودية: 5 ضد 5
01:16

فيديو - نزال غير مسبوق في السعودية: 5 ضد 5

نزال تاريخيّ في الملاكمة تحت شعار "خمسة مقابل خمسة"

01:16

فيديو - نزال غير مسبوق في السعودية: 5 ضد 5

نزال تاريخيّ في الملاكمة تحت شعار "خمسة مقابل خمسة"

فيديو - بثلاث لكمات متلاحقة دمّر منافسه وأسقطه
2024-01-16

فيديو - بثلاث لكمات متلاحقة دمّر منافسه وأسقطه

أسقط المقاتل الروسي ماغوميد أنكالايف متحدّيه البرازيلي جوني ووكر

2024-01-16

فيديو - بثلاث لكمات متلاحقة دمّر منافسه وأسقطه

أسقط المقاتل الروسي ماغوميد أنكالايف متحدّيه البرازيلي جوني ووكر

ماكجريجور يُقدّم 25 ألفاً لمقاتل تعرّض لكسور وشلل
2024-01-16

ماكجريجور يُقدّم 25 ألفاً لمقاتل تعرّض لكسور وشلل

تبرع كونور ماكجريجور بمبلغ 25 الف جنيه إسترليني لمواطنه ريان كورتيس

2024-01-16

ماكجريجور يُقدّم 25 ألفاً لمقاتل تعرّض لكسور وشلل

تبرع كونور ماكجريجور بمبلغ 25 الف جنيه إسترليني لمواطنه ريان كورتيس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024