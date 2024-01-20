سبب وفاة بطل العالم للقفز بالزانة عن 29 عاماً

حامل الرقم القياسي الكندي في القفز بالزانة وبطل العالم للعام 2015

توفي شون باربر، حامل الرقم القياسي الكندي في القفز بالزانة وبطل العالم للعام 2015، بسبب مضاعفات طبية، عن عمر 29 عاماً.

وفارق باربر الحياة يوم الأربعاء الفائت في منزله في كينغوو، تكساس، حسبما أكد وكيله بول دويل لوكالة أسوشيتد برس، بعدما كان يعاني من مشاكل صحية.

وقال دويل "أكثر من مجرد رياضي لا يُصدّق، كان شون شخصاً طيب القلب يضع الآخرين دائما قبل نفسه، إنه لأمر مأساوي أن تفقد مثل هذا الشخص الجيد في مثل هذه السن المبكرة".

وكان باربر لاعباً بارزاً في القفز بالزانة، وحصل على القاب جامعية عديدة في بطولات (NCAA) في عامي 2014 و2015، قبل أن يحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الاميركية، كما وصل إلى النهائي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.



