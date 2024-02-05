فيديو - الأميركي أسقط الروسي بالضربة الفنية القاضية

ضمن دورة UFC Fight Night 235a للفنون القتالية المختلطة

نجح المقاتل الأميركي راندي براون في اسقاط منافسه الروسي مسلم ساليخوف بالضربة الفنية القاضية، في الدقائق الأولى من النزال الذي جمعهما أمس الأحد، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن دورة UFC Fight Night 235a للفنون القتالية المختلطة (MMA).

ولقي ساليخوف، البالغ من العمر 39 عاماً، الهزيمة الخامسة خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 19 انتصاراً، فيما حقق براون، البالغ من العمر 33 عاماً، فوزه الثامن عشر، مقابل 5 هزائم.