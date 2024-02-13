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ذهبيتيان للعداءة ميسا معوّض في ألعاب الأندية العربية للسيدات

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ذهبيتيان للعداءة ميسا معوّض في ألعاب الأندية العربية للسيدات
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رياضات متنوعة

2024-02-13 | 04:44
ذهبيتيان للعداءة ميسا معوّض في ألعاب الأندية العربية للسيدات

ضمن دورة ألعاب الأندية العربية السابعة للسيدات

شارك نادي الجمهور اللبناني في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة ألعاب الأندية العربية السابعة للسيدات التي أقيمت في امارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وتمثل النادي اللبناني بالعداءتين  ميسا معوّض في سباقيّ  الـ ١٠٠م و٢٠٠م، ولين غزاوي في سباقي الـ ٤٠٠م والـ ٤٠٠م حواجز.
وأحرزت العداءة معوّض الميدالية الذهبية في سباق الـ١٠٠م مسجلة ١٢.٢٤ ثانية  والميدالية الذهبية في سباق الـ٢٠٠م مسجلة ٢٤.٧٢ ثانية، فيما حلّت غزاوي في المركز الخامس في سباق الـ٤٠٠م مسجلة ١:٠١.٦٥ دقيقة والمركز الخامس في سباق الـ٤٠٠م حواجز مسجلة ١:٠٩.٣٠ دقيقة.






ذهبيتيان للعداءة ميسا معوّض في ألعاب الأندية العربية للسيدات

رياضة

رياضات متنوعة

الجمهور

دورة ألعاب الأندية العربية السابعة للسيدات

ميسا معوّض

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