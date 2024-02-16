فيديو - قتيل و22 جريح في السوبر بول الاميركي

حصل ذلك بعد لحظات من إلقاء لاعبي الفريق كلمات أمام الجمهور

قتلت ليزا لوبيز، البالغة 43 عاما، وهي منسقة موسيقى في المحطة الإذاعية المحلية (KKFI) وأصيب 22 آخرين بينهم أطفال في عملية إطلاق نار، خلال الاحتفال بفوز كانساس سيتي تشيفس بلقب بطل دوري كرة القدم الأميركية "السوبر بول".

وحصل ذلك بعد لحظات من إلقاء لاعبي الفريق كلمات أمام الجمهور، ما أدّى إلى حالة من الذعر في نهاية مأساوية للاحتفالات باللقب، على حساب سان فرانسيسكو فورتي ناي نــرز بخمس وعشرين نقطة مقابل اثنتين وعشرين بعد التمديد.

وأعلنت الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص اثر الهجوم قرب محطة يونيون ستيشن في كانساس سيتي، وقالت قائدة الشرطة ستايسي غريفز "أظهرت النتائج الأولية للتحقيق عدم وجود أي صلة بالإرهاب أو بتطرف وطني عنيف، وكما ذكرنا بالأمس، لدينا أفراد معتقلون، بينهم قاصران".

وأظهر مقطع فيديو مشجعين يطاردون شخصا قبل أن يطرحوه أرضا ويمنعوه من الحركة، وقال بول كونتريراس، إنه سيطر على أحد مطلقي النار ونزع منه سلاحه قبل وصول الشرطة "تمكنت من الوقوف بالزاوية الصحيحة وضربته من الخلف، ثم، انتزعت السلاح إما من يده أو من كمّه".