فيديو - الإسباني توبوريا يُفجّر مفاجأة مُدوية وينتزع اللقب

في النزال المثير الذي جمعهما صباح أمس الأحد

فجّر الإسباني إيليا توبوريا مفاجأة مدويّة بتغلبه على الأسترالي أليكس فولكانوفسكي، في النزال المثير الذي جمعهما صباح أمس الأحد، ضمن حدث (UFC 298) للفنون القتالية المختلطة (MMA) الذي جرى في مدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وانتزع توبوريا حزام (UFC) لوزن الريشة، حين سحق فولكانوفسكي، وأسقطه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال بينهما.

وسجل توبوريا، الجورجي الأصل، البالغ 27 عاماً، انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية دون أي هزيمة، فيما مني فولكانوفسكي، البالغ 35 عاماً، بالهزيمة الثانية توالياً والرابعة عموماً مقابل 26 انتصاراً.