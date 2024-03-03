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فيديو - برازيلي يهزم اليمني السعودي بالإخضاع

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فيديو - برازيلي يهزم اليمني السعودي بالإخضاع
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رياضات متنوعة

2024-03-03 | 05:51
فيديو - برازيلي يهزم اليمني السعودي بالإخضاع

في النزال الذي جمعهما في صالة لوسيل الرياضية في الدوحة

تغلب المقاتل البرازيلي كليبير سوزا، الملقب بـ"كلاندستينو"، البالغ 28 عاماً، على اليمني السعودي أسامة المروعي، الذي يكبره بثلاثة أعوام، في النزال الذي جمعهما في وزن الذبابة، في صالة لوسيل الرياضية في الدوحة، ضمن دورة (ONE 166) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
وفرض سوزا الاستسلام على متحديه المروعي في بداية الجولة الثانية من مسابقة مصارعة الإخضاع، محققاً فوزه الأول لدى منظمة (ONE)، معوّضاً خسارته للنزال الاول أمام بطل العالم في هذه الفئة، الأميركي مايكي موسوميشي.
ورفع المقاتل البرازيلي سجله الاحترافي في مختلف الفئات الى 86 فوزاً مقابل 40 هزيمة، فيما خسر المروعي، للمرة الثانية توالياً، بعد الأولى التي جاءت أمام موسوميشي، في أيار - مايو الماضي، خلال عرض المنظمة الأول في الولايات المتحدة. 
 
 
فيديو - برازيلي يهزم اليمني السعودي بالإخضاع

رياضة

رياضات متنوعة

كليبير سوزا

أسامة المروعي

ONE 166

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