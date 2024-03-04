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فيديو - نورمحمدوف يحقق فوزه السابع عشر توالياً

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فيديو - نورمحمدوف يحقق فوزه السابع عشر توالياً
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رياضات متنوعة

2024-03-03 | 23:56
فيديو - نورمحمدوف يحقق فوزه السابع عشر توالياً

ضمن دورة UFC Fight Night 238 للفنون القتالية المختلطة

حقق المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف فوزه السابع عشر توالياً، بتغلبه على متحديه الكازاخي بيكزات ألماخان، في النزال الذي جمعهما مساء أول من أمس السبت، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن دورة (UFC Fight Night 238) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
وجاء فوز نورمحمدوف، البالغ 28 عاماً، بالنقاط (30-25 و30-26 و30-26)، وهو السابع عشر في مسيرته الاحترافية من دون أي هزيمة، فيما مني ألماخان، البالغ 26 عاماً، بالهزيمة الثانية مقابل 14 انتصاراً.
 
فيديو - نورمحمدوف يحقق فوزه السابع عشر توالياً

رياضة

رياضات متنوعة

عمر نورمحمدوف

بيكزات ألماخان

UFC Fight Night 238

MMA

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