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فيديو - اسقط منافسه بضربة قاضية بالركبة على الوجه

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فيديو - اسقط منافسه بضربة قاضية بالركبة على الوجه
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رياضات متنوعة

2024-03-03 | 05:45
فيديو - اسقط منافسه بضربة قاضية بالركبة على الوجه

سحق المقاتل البرازيلي متحديه الألباني

سحق المقاتل البرازيلي فينيسيوس أوليفيرا متحديه الألباني بيرناردو سوباي، في النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن دورة (UFC Fight Night 238) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
وسيطر سوباي على الجولة الأولى والنصف الأول من الثانية، لكن أوليفيرا تفوق في النصف الثاني من الجولة الثانية والثالثة، وتمكن من اسقاط منافسه بضربة قاضية بالركبة على الوجه.
وحقق أوليفيرا، البالغ 28 عاماً، فوزه العشرين في مسيرته الاحترافية مقابل ثلاث هزائم، فيما مني سوباي، البالغ 23 عاماً، بالهزيمة الثالثة مقابل 11 انتصاراً.
 
 
 
فيديو - اسقط منافسه بضربة قاضية بالركبة على الوجه

رياضة

رياضات متنوعة

فينيسيوس أوليفيرا

بيرناردو سوباي

UFC Fight Night 238

MMA

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