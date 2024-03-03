فيديو - اسقط منافسه بضربة قاضية بالركبة على الوجه

KO of the year from Vinicius de Oliveira 🤯#UFCVegas87



pic.twitter.com/N4BoEr9rOV — Rob Brown Betting (@RobBrownBetting) March 2, 2024

سحق المقاتل البرازيلي فينيسيوس أوليفيرا متحديه الألباني بيرناردو سوباي، في النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن دورة (UFC Fight Night 238) للفنون القتالية المختلطة (MMA).وسيطر سوباي على الجولة الأولى والنصف الأول من الثانية، لكن أوليفيرا تفوق في النصف الثاني من الجولة الثانية والثالثة، وتمكن من اسقاط منافسه بضربة قاضية بالركبة على الوجه.وحقق أوليفيرا، البالغ 28 عاماً، فوزه العشرين في مسيرته الاحترافية مقابل ثلاث هزائم، فيما مني سوباي، البالغ 23 عاماً، بالهزيمة الثالثة مقابل 11 انتصاراً.