فيديو - مواجهة جيك بول والأسطورة مايك تايسون حقيقة مؤكدة

ستجري في العشرين من تموز - يوليو

باتت مواجهة اليوتيوبر والملاكم جيك بول مع أسطورة الوزن الثقيل مايك تايسون في نزال ملاكمة استعراضية حقيقة مؤكدة، وهي ستجري في العشرين من تموز - يوليو، وسيتم بثها حصريا على نت فلكس، من ملعب AT&T الذي يتسع لثمانين ألف مقعد في تكساس.

وقاتل "آيرون مايك"، 57 عاماً، آخر مرة بشكل احترافي في حزيران - يونيو 2005، وفي نزال استعراضي في العام 2020، انتهى بتعادل مثير للجدل، وله سجل مهني هائل (50-6)، منها 44 بالضربة القاضية، ويعتبر بطل العالم السابق للوزن الثقيل أحد أفضل الملاكمين في التاريخ.

في غضون ذلك، انتقل بول البالغ من العمر 27 عاماً، من عالم اليوتيوب إلى الملاكمة الاحترافية، ففاز بتسع من معاركه العشرة، وجاءت هزيمته الوحيدة ضد تومي فيوري، الأخ الأصغر غير الشقيق لبطل الوزن الثقيل تايسون فيوري، في شباط - فبراير 2023.