فيديو - ماذا قال جيك بول عن مواجهته المرتقبة مع مايك تايسون؟

انتقل بول من عالم اليوتيوب إلى الملاكمة الاحترافية

"إنه أعظم ملاكم في الوزن الثقيل في كل العصور، فنان الضربات القاضية الأكثر شراسة على الإطلاق، لكنني أصغر سناً، أنا أسرع وسأعمل على مؤخرتي لأصبح أقوى"، هذا ما قاله جيك بول عن مواجهته المرتقبة مع مايك تايسون.

وباتت مواجهة اليوتيوبر مع أسطورة الوزن الثقيل مايك تايسون في نزال ملاكمة استعراضية حقيقة، وهي ستجري في العشرين من تموز - يوليو، وسيتم بثها حصريا على نت فلكس، من ملعب AT&T الذي يتسع لثمانين ألف مقعد في تكساس.

وأضاف بول "أرسل لي أحد أعضاء فريقي هذا الفيديو الذي وضعه مدرب مايك قبل أسبوعين، وسألني عما إذا كنت متأكداً من أنني أريد القيام بذلك ... نعم، نعم أفعل .. الوزن الثقيل".

وقاتل "آيرون مايك"، 57 عاماً، آخر مرة بشكل احترافي في حزيران - يونيو 2005، وفي نزال استعراضي في العام 2020، انتهى بتعادل مثير للجدل، وله سجل مهني هائل (50-6)، منها 44 بالضربة القاضية، ويعتبر بطل العالم السابق للوزن الثقيل أحد أفضل الملاكمين في التاريخ.

في غضون ذلك، انتقل بول البالغ من العمر 27 عاماً، من عالم اليوتيوب إلى الملاكمة الاحترافية، ففاز بتسع من معاركه العشرة، وجاءت هزيمته الوحيدة ضد تومي فيوري، الأخ الأصغر غير الشقيق لبطل الوزن الثقيل تايسون فيوري، في شباط - فبراير 2023.