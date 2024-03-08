الجامعة العربية المفتوحة: مهرجان رياضي توعوي بعنوان "مختلفون ولكن مميزون"

جرياً على عادتها في تحويل المناسبات والمحطّات الإنسانية إلى أنشطة هادفة مفعمة بالعطاء ومرفقة بجهود طيبة في سياق زرع الفرح ورسم الابتسامات.نظّمت الجامعة العربية المفتوحة وبمناسبة اليوم العالمي لـ"متلازمة داون" وبالتعاون مع الأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة والجمعية اللبنانية للثقافة البدنية ونادي الوطن، مهرجاناً رياضياً توعوياً ترفيهياً، تحت عنوان "مختلفون ولكن مميزون" وذلك في قاعة بلدية الغبيري ـ طريق المطار.حضر عن الجامعة رئيسة قسم شؤون الطلاب رنا حيدر ورئيس قسم الأنشطة الرياضية المهندس زكريا شرارة ومسؤول الشؤون الإدارية فراس عضاضة، إلى جانب رئيسة الجمعية اللبنانية للثقافة البدنية منى حرب الكبي ورئيس قسم الرياضة في جهاز أمن الدولة العميد الدكتور فادي الكبي وعضو جمعية الإعلاميين الرياضيين إبراهيم وزنه.صباحاً، توافد الطلاب والمرافقون إلى مكان الاحتفال، 150 طالباً من 12 جمعية يرافقهم أكثر من خمسين مرشد ومرشدة، وعدد من المتطوعين من المركز العالي للرياضة العسكرية، كما تميّز المهرجان بحضور اللاعبين، هادي وسام كنج وعلي الرضا إسماعيل ويوسف جمال الحاج ومدرب فريق الجامعة لكرة القدم حسين فقيه.أما الجمعيات المشاركة فهي، جمعية إبراهيم نصير عميس، الجمعية اللبنانية للتثلث الصبغي، جمعية الإمداد الخيرية ـ فرع بيروت، دار الأيتام الإسلامية ـ التنمية الفكرية، الجمعية اللبنانية للتربية المختصة، مؤسسة الهادي، بريدج سكول، تيتش سنتر، إعداد ـ جمعية أصدقاء المعوّقين، المركز الوطني للتنمية والتأهيل، مدرسة الايمان النموذجية ومدرسة الكوثر.ورش توعوية، حلقات دائرية، وألعاب موزّعة في كافة أرجاء القاعة ... وعلى وقع الموسيقى، لعب الطلاب وتفاعلوا معبرين عن مكنوناتهم بأريحية، كما قدّم المنظمون لهم وجبات الإفطار والبالونات قبل أن يعودوا إلى بيوتهم ولسان حالهم يشكر القيّمين على هذه المبادرة.