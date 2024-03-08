الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

الجامعة العربية المفتوحة: مهرجان رياضي توعوي بعنوان "مختلفون ولكن مميزون"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الجامعة العربية المفتوحة: مهرجان رياضي توعوي بعنوان &quot;مختلفون ولكن مميزون&quot;
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-03-08 | 08:26
الجامعة العربية المفتوحة: مهرجان رياضي توعوي بعنوان "مختلفون ولكن مميزون"

جرياً على عادتها في تحويل المناسبات والمحطّات الإنسانية إلى أنشطة هادفة

جرياً على عادتها في تحويل المناسبات والمحطّات الإنسانية إلى أنشطة هادفة مفعمة بالعطاء ومرفقة بجهود طيبة في سياق زرع الفرح ورسم الابتسامات.
نظّمت الجامعة العربية المفتوحة وبمناسبة اليوم العالمي لـ"متلازمة داون" وبالتعاون مع الأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة والجمعية اللبنانية للثقافة البدنية ونادي الوطن، مهرجاناً رياضياً توعوياً ترفيهياً، تحت عنوان "مختلفون ولكن مميزون" وذلك في قاعة بلدية الغبيري ـ طريق المطار. 
حضر عن الجامعة رئيسة قسم شؤون الطلاب رنا حيدر ورئيس قسم الأنشطة الرياضية المهندس زكريا شرارة ومسؤول الشؤون الإدارية فراس عضاضة، إلى جانب رئيسة الجمعية اللبنانية للثقافة البدنية منى حرب الكبي ورئيس قسم الرياضة في جهاز أمن الدولة العميد الدكتور فادي الكبي وعضو جمعية الإعلاميين الرياضيين إبراهيم وزنه.
صباحاً، توافد الطلاب والمرافقون إلى مكان الاحتفال، 150 طالباً من 12 جمعية يرافقهم أكثر من خمسين مرشد ومرشدة، وعدد من المتطوعين من المركز العالي للرياضة العسكرية، كما تميّز المهرجان بحضور اللاعبين، هادي وسام كنج وعلي الرضا إسماعيل ويوسف جمال الحاج ومدرب فريق الجامعة لكرة القدم حسين فقيه.
أما الجمعيات المشاركة فهي، جمعية إبراهيم نصير عميس، الجمعية اللبنانية للتثلث الصبغي، جمعية الإمداد الخيرية ـ فرع بيروت، دار الأيتام الإسلامية ـ التنمية الفكرية، الجمعية اللبنانية للتربية المختصة، مؤسسة الهادي، بريدج سكول، تيتش سنتر، إعداد ـ جمعية أصدقاء المعوّقين، المركز الوطني للتنمية والتأهيل، مدرسة الايمان النموذجية ومدرسة الكوثر.
ورش توعوية، حلقات دائرية، وألعاب موزّعة في كافة أرجاء القاعة ... وعلى وقع الموسيقى، لعب الطلاب وتفاعلوا معبرين عن مكنوناتهم بأريحية، كما قدّم المنظمون لهم وجبات الإفطار والبالونات قبل أن يعودوا إلى بيوتهم ولسان حالهم يشكر القيّمين على هذه المبادرة.
 
الجامعة العربية المفتوحة: مهرجان رياضي توعوي بعنوان "مختلفون ولكن مميزون"

رياضة

رياضات متنوعة

الجامعة العربية المفتوحة

زكريا شرارة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مواجهة جيك بول والأسطورة مايك تايسون حقيقة مؤكدة
ولادة موهبة سباحة قد تُطيح الاسطورتين فيلبس وثورب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

كلاّس: اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية محطة ضرورية لتطبيق السياسة الشبابية
08:27

كلاّس: اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية محطة ضرورية لتطبيق السياسة الشبابية

اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية سوف تمثل المدماك الأول الطبيعي نحو تطبيق السياسة الشبابية اللبنانية

08:27

كلاّس: اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية محطة ضرورية لتطبيق السياسة الشبابية

اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية سوف تمثل المدماك الأول الطبيعي نحو تطبيق السياسة الشبابية اللبنانية

كلاس بحث هموم الاتحاد اللبناني الرياضي للصم
08:24

كلاس بحث هموم الاتحاد اللبناني الرياضي للصم

قبل مغادرة قسطنطين للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العالمي لرياضات الصم

08:24

كلاس بحث هموم الاتحاد اللبناني الرياضي للصم

قبل مغادرة قسطنطين للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العالمي لرياضات الصم

فيديو - ماذا قال جيك بول عن مواجهته المرتقبة مع مايك تايسون؟
23:36

فيديو - ماذا قال جيك بول عن مواجهته المرتقبة مع مايك تايسون؟

انتقل بول من عالم اليوتيوب إلى الملاكمة الاحترافية

23:36

فيديو - ماذا قال جيك بول عن مواجهته المرتقبة مع مايك تايسون؟

انتقل بول من عالم اليوتيوب إلى الملاكمة الاحترافية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024