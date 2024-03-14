كلاّس وزع 760 مليون ليرة مكافآت لأبطال رياضيين

هنأ كلاس الشابات والشباب على الانجازات التي حققوها على الرغم من الظروف الصعبة

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بالأبطال الفائزين بميداليات في دورة الألعاب الفرانكوفونية التاسعة في كينشاسا 2023 وفي الدورة السادسة عشرة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - برلين 2023.



ورافق الوزير في اللقاء الذي أقيم في قاعة الاجتماعات في الوزارة رئيس مصلحة الرياضة مدير عام المنشآت محمد عويدات ورئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله ورئيس مصلحة التخطيط والمعلوماتية بالإنابة حمزة حمية. ورافق الوزير في اللقاء الذي أقيم في قاعة الاجتماعات في الوزارة رئيس مصلحة الرياضة مدير عام المنشآت محمد عويدات ورئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله ورئيس مصلحة التخطيط والمعلوماتية بالإنابة حمزة حمية.



وهنأ كلاس الشابات والشباب على الانجازات التي حققوها على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، معتبراً أنهم فعلوا ذلك بـ"اللحم الحيّ"، ونقل لهم تحيات وتمنيات الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، فيما هنأهم عويدات وقدّم لهم مكافأة تُدفع في وزارة المالية نقداً بعد تنسيق الأمر بين الوزيرين.

وبلغ إجمالي المكافآت المالية 760 مليون ليرة لبنانية، توزعت على الأبطال الفائزين في الألعاب الفرانكوفونية أرز زهر الدين وناتاشا طربيه وأكولينا الشايب وجو حداد ومريم الهبش وسعد الدين الهبش ونور الدين حديد ومارك ابراهيم ومحمد مرتضى وعلي مرتضى. وهنأ كلاس الشابات والشباب على الانجازات التي حققوها على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، معتبراً أنهم فعلوا ذلك بـ"اللحم الحيّ"، ونقل لهم تحيات وتمنيات الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، فيما هنأهم عويدات وقدّم لهم مكافأة تُدفع في وزارة المالية نقداً بعد تنسيق الأمر بين الوزيرين.وبلغ إجمالي المكافآت المالية 760 مليون ليرة لبنانية، توزعت على الأبطال الفائزين في الألعاب الفرانكوفونية أرز زهر الدين وناتاشا طربيه وأكولينا الشايب وجو حداد ومريم الهبش وسعد الدين الهبش ونور الدين حديد ومارك ابراهيم ومحمد مرتضى وعلي مرتضى.